ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onrustig op Malieveld na uitspraak tegen Kosovaarse oud-president

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 12:38
anp160926142 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Aanhangers van hem waren daar woensdagochtend samengekomen. Het Kosovotribunaal heeft Thaçi veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90.
Op beelden op sociale media is onder meer te zien dat een aantal demonstranten springt op een rijdend politiebusje en dat iemand een paraplu naar datzelfde busje gooit. Ook slaat iemand met een vlaggenstok tegen het busje.
Volgens regionale media zou de ME zijn bekogeld met onder meer stenen, takken en vlaggen. De politie zou traangas hebben ingezet.
Een verslaggever van het ANP ziet dat iets na het middaguur de rust is teruggekeerd. Politie en ME zijn volop aanwezig en de weg langs het Malieveld tussen de Laan van Reagan en Gorbatsjov en het provinciehuis is afgesloten. Er zijn nog zo'n 100 tot 150 demonstranten aanwezig, verspreid in groepjes langs de rand van het veld.
loading

POPULAIR NIEUWS

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

anp150926143 1

Prinsjesdag beschermt je WIA-uitkering, maar over je ziekengeld is nog niets besloten

images (1)

Nederland geeft nog steeds tot €46 miljard aan fossiele subsisie: waar blijft dat geld?

Loading