VS leggen sancties op aan leden Palestijnse Autoriteit en PLO

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan leden van de Palestijnse Autoriteit (PA) en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Volgens de Amerikanen ondermijnen zij de vredesgesprekken over de Gazastrook.

De PA is het bestuursorgaan van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Dat bestaat deels uit leden van de PLO, een organisatie die streeft naar een eigen Palestijnse staat. De twee organisaties worden vaak genoemd om Gaza te leiden in plaats van Hamas als de oorlog met Israël voorbij is.

De nu gesanctioneerde personen krijgen geen visa meer voor de VS, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet bekend om hoeveel personen het gaat en wie het zijn.

Volgens de VS proberen de PA en de PLO het conflict met Israël groter te maken door bijvoorbeeld naar het Internationaal Strafhof te stappen. Ook zouden ze terrorisme hebben gesteund.