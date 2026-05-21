VS-minister Rubio: 'goede tekenen' in besprekingen met Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - ​Ondanks dat Iran en de Verenigde Staten nog van mening verschillen over de uraniumvoorraad van Iran en de controle van de Straat van Hormuz, zijn er "goede tekenen" in de besprekingen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio donderdag gezegd.

Ook een Iraanse anonieme bron zei eerder tegen persbureau Reuters dat "de kloven zijn gedicht".

President Trump verklaarde dat de VS uiteindelijk de beschikking zullen krijgen over Irans hoogverrijkt uranium. Washington vermoedt dat het bestemd is voor een kernwapen en Iran zegt dat het voor vredelievende doeleinden is.

"We zullen het krijgen. We zullen het waarschijnlijk vernietigen als we het hebben, maar we laten niet toe dat zij het hebben", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. Rubio zei tegen verslaggevers dat een diplomatieke oplossing niet haalbaar is als Iran tol heft in de Straat van Hormuz.

Ondertussen is de Pakistaanse veldmaarschalk Asim Munir, die bemiddelt tussen Iran en de VS, naar Teheran gereisd om de "gesprekken en consultaties" voort te zetten, aldus het Iraanse persbureau ISNA.