Noodverordening in Loosdrecht niet verlengd

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 1:19
LOOSDRECHT (ANP) - De noodverordening en het veiligheidsrisicogebied in Loosdrecht worden niet verlengd. Dat meldt de gemeente Wijdemeren. De maatregelen golden nadat relschoppers op 12 mei brand stichtten tijdens een demonstratie tegen een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers.
De noodverordening hield in dat mensen alleen in de buurt van het gemeentehuis, waar asielzoekers worden opgevangen, mochten komen met "een aantoonbaar redelijk doel". Ook was er een samenscholingsverbod van kracht. Een deel van de gemeente Wijdemeren werd aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, waardoor agenten preventief mochten fouilleren.
Volgens de gemeente Wijdemeren zijn de demonstraties tegen de opvang de afgelopen dagen "ordelijk" verlopen en houden de demonstranten zich aan de afspraken die gemaakt zijn. Zij mogen bijvoorbeeld alleen demonstreren in twee aangewezen vakken en mogen geen fakkels, vuurwerk of andere brandbare middelen bij zich hebben. De demonstratievakken blijven vooralsnog bestaan, aldus de gemeente.
De gemeente meldt dat er inmiddels constructieve gesprekken plaatsvinden met omwonenden, ondernemers en organisatoren van de demonstraties.
