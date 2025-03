VS-minister Rubio: Zelensky moet excuses aanbieden

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft in een interview met CNN gezegd dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn excuses moet aanbieden. Rubio zei dit na de ontmoeting van Donald Trump en Zelensky in het Witte Huis, die eindigde in een ruzie. Tegenover de Amerikaanse zender omschreef Rubio het gesprek als "een fiasco". Ook zei Rubio dat hij zich afvraagt of Zelensky wel vrede wil.

In het interview zei Rubio dat Zelensky geen reden had om zich als tegenstander op te stellen. "De president is een dealmaker, hij heeft zijn hele leven deals gesloten, en als je daar dan agressief over begint te praten, zul je mensen niet aan tafel krijgen", zei Rubio. "En dus begin je te beseffen dat Zelensky misschien geen vredesakkoord wil. Hij zegt van wel, maar misschien ook niet", voegde hij eraan toe.