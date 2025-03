In kranten aandacht voor 'bizarre vertoning' in Witte Huis

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse dagbladen staan zaterdagochtend uitgebreid stil bij de ruzie tussen Donald Trump en Volodymyr Zelensky in het Oval Office vrijdagavond. "Een bizarre vertoning", schrijft NRC. De Oekraïense president oogt volgens de krant "kwetsbaarder dan ooit".

"Trump gooit deur dicht na ruzie", kopt De Telegraaf op de voorpagina. Er staat een foto van Zelensky en de Amerikaanse president bij die volgens de krant "slaande ruzie" hebben.

"Knallende ruzie", schrijft ook het AD op de voorpagina over de ontmoeting die een deal had moeten opleveren maar "ontaardde in een verbaal gevecht". "Amerika is op dit moment geen betrouwbare partner meer", zegt een expert tegen de krant.

Volgens de Volkskrant "biedt Trump een kans, maar niet op rechtvaardigheid". "Europese leiders brachten deze week al hun overtuigingskracht naar Washington, maar konden de diepe twijfel over de inhoud en richting van Trumps vredesinitiatief niet wegnemen", aldus de krant.