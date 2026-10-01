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VS nodigen Nederland opnieuw uit voor onderonsje NAVO-kopgroep

Samenleving
door anp
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BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Nederland is opnieuw uitgenodigd voor overleg met de VS en een selecte groep koplopers binnen de NAVO. Ze komen later deze maand bijeen in Polen, bevestigen ingewijden.
De onderonsjes van de Amerikaanse onderminister van Defensie Bridge Colby, die is belast met de 'europeanisering' van de NAVO, met een voorhoede van Europese NAVO-landen begonnen in juni. Colby nodigde Nederland, Duitsland, Polen, Zweden, Finland en Noorwegen uit. Zij zijn uitverkoren, omdat ze veel meer zijn gaan uitgeven aan defensie en zouden vooroplopen in het overnemen van taken van de Amerikanen.
Belangrijke NAVO-landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië ontbreken opnieuw bij het overleg, zeggen twee bronnen. Mogelijk schuift wel Denemarken aan, nu de ruzie met de VS over Groenland voorlopig bezworen lijkt.
Colby bezoekt Polen om de vestiging van een Amerikaanse militaire basis te bespreken en vergadert tijdens het bezoek met topambtenaren van de landen van de 'kopgroep'.
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