VS plannen steunpakket van miljard dollar voor Colombia

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten zijn voornemens de nieuwe Colombiaanse president Abdelardo de la Espriella te steunen met 1 miljard dollar (865 miljoen euro). Het geld is bedoeld voor veiligheidsmaatregelen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

"Als fundament van de hernieuwde samenwerking zijn de Verenigde Staten, in samenwerking met het Congres, van plan om 1 miljard dollar aan hulp aan te kondigen als onderdeel van een veiligheidspakket ter ondersteuning van de regering van president De la Espriella bij het verwezenlijken van onze gezamenlijke doelstellingen", aldus de verklaring.

De la Espriella, die ook een Amerikaans paspoort heeft, zegde kort na zijn inauguratie vrijdag opnieuw toe "narcoterrorisme meedogenloos aan te pakken" en stelde dat toetreden tot de regionale "anti-kartel-alliantie" van de Amerikaanse president Donald Trump bovenaan zijn lijstje stond.

De nieuwe Colombiaanse president heeft aangeboden Amerikaanse troepen op Colombiaans grondgebied te huisvesten. Hij heeft aangekondigd cocaïnelaboratoria in de jungle te willen bombarderen, megagevangenissen te gaan bouwen en de omvang van de staat drastisch in te krimpen.