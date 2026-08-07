Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Er zijn van die dingen die vrouwen doen die stiekem sexy overkomen, zonder dat iemand precies kan uitleggen waarom. En een zonnebril die lekker nonchalant boven op het hoofd rust, is blijkbaar een schot in de roos.

Het begon allemaal met een TikTok van gebruiker @lifewithlexi08, die de simpele vraag stelde: wat is eigenlijk het vrouwelijke equivalent van een achterstevoren gedragen pet bij mannen? De comments stroomden binnen en één antwoord kwam steeds terug: een zonnebril op je hoofd. Niet de gestylede versie, maar juist de onverschillige variant — snel omhoog geduwd, haar een beetje verpest, geen greintje nagedacht over hoe het eruitziet.

"Mijn man zegt altijd dat een zonnebril op mijn hoofd (vooral met los haar) hem gek maakt, net als een boerinnenjurkje," schreef één gebruiker. Een ander omschreef het als "iets met hoe het je haar doet en je gezicht laat zien." Kortom: niemand die het tegensprak.

Waarom werkt dit?

De wetenschap erachter is minder ingewikkeld dan je zou denken. Vanessa Brown, docent design en visuele cultuur aan Nottingham Trent University, legde aan Marie Claire uit dat zonnebrillen aantrekkelijkheid deels versterken doordat ze perfecte symmetrie creëren — iets wat een gezicht zelf zelden heeft. Maar dat verklaart alleen de bril zelf. Wat het blijkbaar echt goed doet, is het gebaar van het optillen van de bril. Dat tilt de aantrekkelijkheid pas echt naar een hoger niveau.

De bril is bijna bijzaak. Waar mannen eigenlijk op reageren, is wat het gebaar uitstraalt. Een zonnebril halverwege een gesprek of na het stappen uit de zon op je hoofd schuiven, komt over als volkomen onbewust. Iemand die gewoon iets aan het doen was, ermee stopte, en geen seconde stilstond bij hoe haar haar er nu bij hangt.

Nonchalant

Precies dat toevallige, ongeplande karakter is waar het om draait. Psychology Today wees er al eerder op dat zelfvertrouwen dat moeiteloos overkomt, consistent aantrekkelijker wordt beoordeeld dan zelfvertrouwen dat aangezet aanvoelt. Puur omdat het erop lijkt dat iemand zich totaal niet druk maakt over hoe ze overkomt op anderen.

Het is precies dezelfde logica als bij die achterstevoren pet. Niemand zet die op om er aantrekkelijk uit te zien (of in elk geval oogt het niet zo). De aantrekkelijkheid is een bijproduct van het feit dat iemand er he-le-maal niet mee bezig is. Het voordeel van de zonnebril-versie: die is nog toegankelijker. Elke bril werkt, elk haartype werkt, elk niveau van "niet voorbereid zijn" werkt.

Zoals één TikTok-gebruiker het treffend samenvatte: "Ik weet niet wat het is met een zonnebril boven op mijn hoofd, maar ik voel me er automatisch tien keer knapper door."