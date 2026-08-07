Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

Bestelde je in het voorjaar een pakketje bij Bol, dan zou het zomaar kunnen dat je naam, adres en telefoonnummer toen al buitgemaakt zijn door hackers . En dat je persoonsgegevens de afgelopen drie maanden al te koop waren op het darkweb. Pas deze week kreeg je daar bericht van.

Bol waarschuwt klanten sinds deze week voor een datalek, maar niet omdat het bedrijf zelf gehackt is. Het probleem zit bij CEVA Logistics, de logistieke partner die pakketten voor Bol verwerkt en bezorgt vanuit een van de distributiecentra. Onbevoegden wisten binnen te dringen in de systemen van die partner en daarbij lijkt klantinformatie buitgemaakt.

Wat is er precies buitgemaakt?

Volgens Bol kunnen aanvallers toegang hebben gehad tot namen, adressen, postcodes, woonplaatsen, telefoonnummers en e-mailadressen van klanten. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn voor zover bekend niét geraakt. Hoeveel klanten precies zijn getroffen, kan Bol op dit moment nog niet zeggen.

Drie maanden stilte

En daar wringt de schoen. De aanval bij CEVA vond namelijk al begin mei plaats. Pas nu, begin augustus, komt Bol met een officiële waarschuwing naar buiten. In de tussentijd bleek de gestolen data volgens onderzoek van RTL Nieuws allang teruggevonden te zijn op het darkweb, waar de database te koop stond aangeboden.

Bol is niet de enige die getroffen is: ook warenhuis De Bijenkorf, dat dezelfde logistieke partner gebruikt, meldde deze week een vergelijkbaar datalek. Volgens CEVA is er direct ingegrepen zodra de inbraak werd ontdekt: de onbevoegde toegang is afgesloten en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Het incident heeft wel gezorgd voor verstoring in de logistiek: producten uit het getroffen magazijn zijn tijdelijk uit de verkoop gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of komen later aan dan gepland.

Bol heeft het datalek inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat moet je nu doen?

Ben je klant bij Bol of De Bijenkorf, dan doe je er goed aan extra alert te zijn op verdachte mailtjes en berichten die zich voordoen als afkomstig van de webwinkel. Bol adviseert zelf om altijd de afzender van een e-mail te controleren, niet zomaar op links te klikken en geen persoonlijke gegevens te delen als daar onverwacht om wordt gevraagd. Klanten van wie bekend is dat hun gegevens mogelijk zijn buitgemaakt, worden naar eigen zeggen rechtstreeks geïnformeerd door Bol.