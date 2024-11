VS-prominenten roepen op tot vredige machtsoverdracht na stemming

WASHINGTON (ANP) - Meer dan honderd voormalige Amerikaanse senatoren en andere leden van het Congres, gouverneurs, hoge militairen en Witte Huis-functionarissen van beide partijen hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen tot een "vreedzame machtsoverdracht". De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden dinsdag plaats.

"We roepen alle Amerikanen op om niet alleen te stemmen, maar ook om het kiesstelsel en de constitutie die onze vrijheid waarborgt, te beschermen", staat onder meer in de via diverse media verspreide verklaring. "Verkiezingsmedewerkers moeten worden gesteund, niet bedreigd." En: "De vreedzame machtsoverdracht is essentieel om stabiliteit in bestuur, vertrouwen in sociale, economische en politieke instellingen, en onze wereldwijde diplomatieke betrekkingen en internationale status te waarborgen."

De verklaring is ondertekend door prominenten uit beide partijen, onder wie de voormalige Democratische presidentskandidaat Gary Hart en de Republikeinse oud-fractieleider van het Huis van Afgevaardigden, Dick Gephardt.

In 2021 weigerde de toenmalige president Donald Trump te erkennen dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen van 2020 had gewonnen. Zijn aanhangers bestormden op 6 januari 2021 het Capitool, in een poging te voorkomen dat de uitslag zou worden bevestigd.