VS schatten aantal Noord-Koreaanse soldaten in Rusland op 10.000

WASHINGTON (ANP/AFP) - Noord-Korea heeft inmiddels 10.000 militairen naar Rusland gestuurd, schat het Amerikaanse Pentagon. Vorige week dachten de Verenigde Staten nog dat het om 3000 soldaten ging.

De troepen worden "waarschijnlijk" gebruikt om de Russische krijgsmacht te versterken die in het grensgebied vecht tegen de Oekraïners, aldus een Pentagon-woordvoerder. NAVO-chef Mark Rutte zei eerder dat de Noord-Koreanen al aanwezig zijn in Koersk, de Russische regio die is binnengevallen door Oekraïne.

Rusland en Noord-Korea hebben niet bevestigd dat er troepen worden geleverd, maar spreken steevast over een nauwe militaire samenwerking.