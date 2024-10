Ebusco weer hard omlaag op Damrak na eerdere opleving

AMSTERDAM (ANP) - Ebusco was maandag een van de grote verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs en leverde een kwart van zijn beurswaarde in. Het aandeel van de noodlijdende bussenfabrikant veerde vrijdag nog op, nadat aandeelhouders hun goedkeuring hadden gegeven om geld op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Maar maandag ging Ebusco opnieuw fors onderuit.

Het bedrijf uit Deurne, dat kampt met leveringsproblemen, heeft een turbulente week achter de rug. Het bedrijf leed vorige week een nederlaag in de rechtbank, toen besloten werd dat Qbuzz een order van 45 bussen inderdaad mocht annuleren. Later die week liet Ebusco weten jaarlijks 30 miljoen euro te willen besparen. Zo wil het bedrijf de vestigingen in Deurne en Venray samenvoegen en banen schrappen. Het aandeel werd maandag bijna 25 procent lager gezet.

De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 896,81 punten, omlaag getrokken door het forse koersverlies van Philips (-16,9 procent). De MidKap klom 0,1 procent tot 904,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden bij het slot van de handelsdag plussen tot 0,8 procent.