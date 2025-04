VS schenden met handelsoorlog geen NAVO-regels, meent Rutte

BRUSSEL (ANP) - De hoge importheffingen die de Verenigde Staten hun NAVO-bondgenoten opleggen, maken geen inbreuk op de NAVO-regel om elkaar niet te schaden, denkt NAVO-topman Mark Rutte. Onder meer Noorwegen heeft geopperd dat de VS het NAVO-verdrag schenden.

De NAVO-landen hebben getekend voor het versterken van hun vriendschap door onder meer "spanningen tussen hun internationale economisch beleid uit de weg te ruimen". Ze hebben beloofd economische samenwerking aan te moedigen. Dat rijmt niet met het ontketenen van een handelsoorlog, zeggen critici.

"Ik denk niet dat dit inbreuk maakt op het verdrag", zei Rutte na overleg met de buitenlandministers van de NAVO-landen in Brussel. Die grepen het overleg aan om zich over de heffingen te beklagen. De economische schade is zo groot dat het nog moeilijker wordt om Europa te herbewapenen, waarschuwen ze. Rutte beaamt dat veiligheid en economie samenhangen, maar wil toch niet op de handelstwisten ingaan.