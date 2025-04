VS: screening sociale media bij visumaanvraag in verband met Gaza

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft donderdag een screening van sociale media bevolen van alle aanvragers van een Amerikaans visum die op of na 1 januari 2007 in de Gazastrook zijn geweest. Dit blijkt uit interne communicatie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die persbureau Reuters inzag.

Naast bij aanvragen voor alle immigratie- en tijdelijke visa, moet dit ook gaan gelden voor werknemers van niet-gouvernementele organisaties en voor personen die enige tijd in de Palestijnse enclave verbleven in een officiële of diplomatieke hoedanigheid.

"Als bij het beoordelen van sociale media mogelijk negatieve informatie met betrekking tot veiligheidsproblemen wordt aangetroffen, moet er een veiligheidsadvies worden ingediend", aldus de communicatie.

Die werd naar alle Amerikaanse diplomatieke en consulaire posten gestuurd en is ondertekend door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. De maatregel volgt op de intrekking door de regering-Trump van honderden visa.