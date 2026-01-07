VS spreken Denemarken volgende week over Groenland

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft aangekondigd dat hij volgende week met Denemarken praat over Groenland. President Donald Trump heeft de afgelopen dagen herhaald dat hij Groenland, onderdeel van het Deense koninkrijk, bij zijn land wil voegen.

Volgens Trump is die stap nodig om veiligheidsredenen. Militair ingrijpen om Groenland te verkrijgen wordt niet uitgesloten. Eerder werd al bekend dat Denemarken en Groenland Rubio wilden spreken. Zij reageerden herhaaldelijk afwijzend op Trumps streven om Groenland Amerikaans te maken.

Volgens Rubio "behoudt elke president de mogelijkheid om een bedreiging voor de nationale veiligheid met militaire middelen aan te pakken", maar gaat de voorkeur altijd uit naar diplomatie.

Een Witte Huis-woordvoerder zei kort na Rubio dat een potentiële aankoop van Groenland actief wordt besproken door Trump en zijn nationale veiligheidsteam. Ook herhaalde de woordvoerder dat voor Trump "alle opties altijd op tafel liggen".