Rubio: VS hebben stappenplan voor Venezuela

WASHINGTON (ANP/RTR) - De VS hebben een plan voor Venezuela. Dat zei buitenlandminister Marco Rubio na afloop van een briefing met leden van de Amerikaanse Senaat. Volgens de bewindsman is van "improvisatie" geen sprake en willen de VS niet dat Venezuela "in chaos verzeild raakt".

Om dat te bereiken willen de VS eerst dat de rust wederkeert in het Zuid-Amerikaanse land, waarna in een tweede fase "herstel" kan plaatsvinden. Volgens Rubio moet dat "herstel" bestaan uit het toestaan van westerse en Amerikaanse bedrijven op de Venezolaanse markten "op een manier die eerlijk is". Daarna kan een proces van "nationale verzoening" worden ingezet, waarbij gevangengenomen oppositieleden in het land gratie krijgen. Zij moeten vervolgens "de maatschappij opnieuw opbouwen".

De derde stap van het Amerikaanse plan is een "transitiefase". Daarover trad Rubio vooralsnog niet in detail.

Overleg

Rubio voegde toe dat het plan is voorgelegd aan Venezuela en er "diepgaand overleg" wordt gevoerd over de uitvoering.

Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt zei later op woensdag dat de VS "selectief" sancties zullen opheffen die waren ingesteld tegen Venezuela. Onduidelijk is op welke sancties het Witte Huis hiermee doelt. De VS weerden onder de eerste termijn van president Donald Trump Venezuela van de Amerikaanse financiële markten. Later werd die strafmaatregel uitgebreid met een verbod op het overnemen van Venezolaanse schulden door Amerikaanse marktpartijen. Ook kwamen er sancties tegen personen en bedrijven in de olie-, gas- en goudindustrie in Venezuela en overheidsfunctionarissen.