VS stevenen weer af op breuk met VN-mensenrechtenraad

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat dinsdag naar verwachting breken met de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Ook gaat hij nieuwe maatregelen nemen tegen de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA. Dat berichten Amerikaanse media als nieuwssite Politico, dat een document van het Witte Huis heeft ingezien.

Trump herhaalt daarmee beleid uit zijn eerste ambtsperiode. Hij trok de Verenigde Staten in 2018 ook al terug uit de mensenrechtenraad. Een woordvoerder van de raad zei dinsdag dat voor zover bekend nog niets uit Washington is vernomen. Hij zei ook dat er voor de VS geen formele procedure is om de raad te verlaten, omdat het land momenteel geen lid met stemrecht is. De raad telt 47 leden die worden gekozen door de Algemene Vergadering van de VN. De VS zaten tussen 2022 en 2024 in de raad.

Het besluit om de banden te verbreken met de mensenrechtenraad zou vallen op de dag waarop Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek krijgt. De VS beschuldigen de raad al langer van vooringenomenheid tegenover Israël. In het document dat Politico inzag staat dat de raad "zijn doel niet heeft bereikt en nog steeds wordt gebruikt om landen te beschermen die verschrikkelijke mensenrechtenschendingen begaan". In 2018, toen Trump de raad ook verliet, "zijn meer resoluties aangenomen die Israël veroordeelden dan Syrië, Iran en Noord-Korea samen."