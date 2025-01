VS stoppen met app voor migranten na aantreden Trump

WASHINGTON (ANP) - De nieuwe Amerikaanse regering is meteen gestopt met het gebruik van een app voor migranten, CBP One. Zij konden met de app een afspraak maken bij grensovergangen om legaal het land binnen te komen.

De krant The Washington Post schreef onlangs dat via de app de afgelopen jaren bijna een miljoen mensen de VS zijn binnengekomen. Zij kregen een tijdelijke verblijfsstatus en mochten ook werken.

De app zorgt volgens voorstanders dat minder migranten proberen om illegaal de grens over te steken. Op de website van de grensbewakingsdienst staat dat CBP One vanaf 20 januari niet meer in gebruik is. "Bestaande afspraken zijn geannuleerd."