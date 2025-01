Dodental ontplofte tankwagen Nigeria opgelopen tot bijna 100

ABUJA (ANP/AFP) - Het dodental in Nigeria door de explosie van een tankwagen met benzine is inmiddels opgelopen tot 98, melden de autoriteiten twee dagen na de ramp. Een menigte had zich bij de gekantelde truck verzameld om brandstof op te vangen toen zich een ontploffing voordeed en er brand uitbrak.

De meeste slachtoffers waren arme bewoners die zich hadden gehaast om uitgelopen benzine te bemachtigen. De kosten van levensonderhoud in het West-Afrikaanse land zijn enorm gestegen. De benzineprijs heeft zich in achttien maanden vervijfvoudigd.

Bij een vergelijkbare tragedie in Nigeria drie maanden geleden kwamen ruim 170 mensen om het leven.