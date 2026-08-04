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Elektriciteitstorens oorzaak dodelijke brand Californië in 2025

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 1:16
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LOS ANGELES (ANP) - Uit bedrijf genomen apparatuur van Southern California Edison (SCE) veroorzaakte de dodelijke Eaton-brand, die in januari 2025 aan negentien mensen het leven kostte en een groot deel van de plaats Altadena, bij Los Angeles, verwoestte. Dat blijkt uit een langverwacht onderzoek van de staat Californië, meldt onder meer The Los Angeles Times.
Onderzoekers stelden vast dat na kortsluiting brandend materiaal van een hoogspanningsmast van SoCal Edison op dicht struikgewas viel, dat vervolgens snel vlam vatte. Door de extreme Santa Ana-winden liep de brand al snel uit de hand, aldus de krant. Meer dan 5600 hectare werd in de as gelegd en meer dan 9400 gebouwen werden verwoest. De brand was pas na 24 dagen volledig onder controle.
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