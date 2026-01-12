VS veroordelen Russisch gebruik van hypersonische raket

WASHINGTON (ANP/AFP/DPA) - De Verenigde Staten veroordelen de Russische inzet van een hypersonische raket bij een aanval op Oekraïne. Het betreft een "onverklaarbare escalatie", aldus een Amerikaanse vertegenwoordiger tegen de VN-Veiligheidsraad.

De plaatsvervangend ambassadeur van de VS bij de VN, Tammy Bruce, sprak de Amerikaanse afkeuring uit tijdens een spoedvergadering. Het gebruik van de raket vorige week "vormt opnieuw een gevaarlijke en onverklaarbare escalatie van deze oorlog", zei Bruce, eraan toevoegend dat de VS met Kyiv, Moskou en andere partners samenwerken om de oorlog via diplomatie te beëindigen.

Rusland zegt dat het een hypersonische Oresjnik-raket heeft gebruikt bij een aanval op een Oekraïense reparatieplaats voor de luchtvaart. Hypersonische raketten zijn door hun snelheid zeer moeilijk te onderscheppen. Het land zette de Oresjnik-raket, die een kernkop kan dragen, al een keer eerder in tegen Oekraïne.

Waarschuwingen

Het spoedoverleg wordt gehouden naar aanleiding van grootschalige Russische aanvallen vorige week op Oekraïne, waarbij de Oresjnik-raket werd ingezet. Die leidden in de hoofdstad Kyiv tot onder meer de uitval van elektriciteit, water en verwarming. De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, riep inwoners vervolgens op de stad tijdelijk te verlaten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde vlak voor het geweld dat een massale nachtelijke aanval eraan zat te komen. Hij waarschuwt maandag in zijn dagelijkse videoboodschap dat inlichtingen suggereren dat Rusland bezig is met de voorbereidingen voor een nieuwe massale aanval. Deze aanval zou ergens in de komende dagen kunnen plaatsvinden.