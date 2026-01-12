Doodstraf voor twee Nederlanders in Marokko om vergismoord

CASABLANCA (ANP) - Twee Nederlanders die in 2017 een vergismoord pleegden in Marrakech hebben opnieuw de doodstraf opgelegd gekregen. Daartoe besliste het Hof van Beroep in Casablanca, bevestigt advocaat Bob Kaarls van het duo na berichtgeving van De Telegraaf. Bij de vergismoord kwam de zoon van een rechter om het leven.

De doodstraf wordt sinds 1993 niet meer uitgevoerd in Marokko. Maar zolang de doodstraf staat, mogen de mannen hun straf niet in Nederland uitzitten, aldus Kaarls. Hij legt uit dat er een verdrag is tussen Nederland en Marokko waarmee straffen kunnen worden overgenomen, maar dat de doodstraf hiervan uitgesloten is.

De advocaat gaat nogmaals in cassatie, om de doodstraf ongedaan te maken. Hij denkt dat dit een "reële kans van slagen" heeft. En als dat uiteindelijk niet lukt, wordt er ingezet op een omzettingsprocedure.

Het duo kreeg in 2023 al de doodstraf, maar de Hoge Raad van Marokko verwees de zaak terug naar het gerechtshof in Casablanca omdat het hof onvoldoende zou hebben gekeken naar de eventuele rol en houding van de twee.