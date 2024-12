VS voeren luchtaanvallen uit op Jemen

SANAA (ANP/RTR/AFP) - Het Amerikaanse leger zegt zaterdag luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op een raketopslaggebouw en een commando- en controlefaciliteit van de Houthi's in de Jemenitische hoofdstad Sanaa.

In een verklaring laten de VS weten dat de aanvallen bedoeld zijn om "de Houthi-operaties te ontwrichten en te degraderen, zoals aanvallen op oorlogsschepen en koopvaardijschepen van de Amerikaanse marine in de zuidelijke Rode Zee, Bab al-Mandeb en de Golf van Aden". Ook zou het leger drones hebben geraakt en een kruisraket die tegen schepen wordt gebruikt.

De door Iran gesteunde Houthi's in Jemen vallen al meer dan een jaar de commerciële scheepvaart in de Rode Zee aan om een zeeblokkade tegen Israël af te dwingen. Daarmee tonen ze zich naar eigen zeggen solidair met de Palestijnen in de Gazastrook.