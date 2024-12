Van Barneveld verliest in tweede ronde WK darts van Kenny

LONDEN (ANP) - Raymond van Barneveld heeft zich op het WK darts niet kunnen plaatsen voor de derde ronde. De 57-jarige Hagenaar, met vijf wereldtitels op zak, verloor in de tweede ronde van Nick Kenny. De Welshman was met 3-1 te sterk voor Van Barneveld, die als 32e was geplaatst in Londen en een bye had in de eerste ronde.

Vorig jaar bereikte Van Barneveld in Londen nog de achtste finales, waarin hij strandde tegen Luke Littler.

Eerder op zaterdag verdwenen Danny Noppert, Alexander Merkx en Richard Veenstra uit het toernooi. Noppert, die net als Van Barneveld een bye had in de eerste ronde, verloor bij zijn eerste optreden van de Engelsman Ryan Joyce. Merkx verloor in de tweede ronde van de Engelsman Chris Dobey. Veenstra vloog er al in de eerste ronde uit tegen de Filipijn Alexis Toylo.