VS voert nieuwe luchtaanvallen uit op Iran

TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - De Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië. Bij die Iraanse aanval zijn voor het eerst sinds de hervatting van de vijandelijkheden tussen de twee landen Amerikaanse militairen omgekomen.

Het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM) meldde op X verschillende militaire doelen te hebben aangevallen, waaronder de Iraanse troepen die de dodelijke aanval hadden uitgevoerd op Amerikaanse militairen in Jordanië.

Het doel was "om het vermogen van Iran om de commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz te bedreigen verder te ondermijnen en om de strijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde, die afgelopen nacht aanvallen lanceerden op Amerikaanse militairen in Jordanië, onmiddellijk te straffen."

Amerikaanse militair vermist

Het Iraanse persbureau Tasnim meldde zondagochtend vroeg dat zeker zes raketten zijn ingeslagen in de omgeving van het eiland Qeshm in de Perzische Golf. Over schade of eventuele slachtoffers is niets bekendgemaakt. Volgens persbureau Mehr werd ook de havenplaats Sirik in Zuid-Iran aangevallen.

Het Iraanse leger liet weten twee Amerikaanse bases in Koeweit met drones te hebben aangevallen als antwoord op de Amerikaanse aanvallen. Volgens een verklaring die door de staatsomroep werd verspreid, voerde het leger van de Islamitische Republiek "grootschalige aanvallen met kamikazedrones uit op het munitiedepot van het Amerikaanse leger bij Camp Udairi, evenals op het Patriot-radarsysteem en de luchtbewakingsradar op de luchtmachtbasis Ali Al Salem in Koeweit".

Twee Amerikaanse militairen kwamen in Jordanië om door een reeks raket- en droneaanvallen uit Iran, meldde het Pentagon zaterdag. Het totale aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen in de oorlog komt daarmee op zestien. Eén Amerikaanse militair wordt daarnaast nog vermist en vier anderen zijn naar ziekenhuizen in Jordanië gebracht.