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Tesla wil productie in grote Duitse fabriek dit jaar opvoeren

Economie
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 9:07
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GRÜNHEIDE (ANP/DPA) - Tesla wil de productie in zijn grote fabriek in het Duitse Grünheide bij Berlijn dit jaar opvoeren. Daarnaast wil de elektrische autofabrikant 3500 nieuwe medewerkers aannemen en moet de fabriek nieuwe markten gaan bedienen. Tesla ziet de vraag naar zijn elektrische auto's aantrekken en de winstcijfers verbeteren, meldt het bedrijf in het jaarverslag van de Duitse productieafdeling van het bedrijf.
In het jaarverslag staat dat Tesla voor dit jaar een aanzienlijke stijging van het productievolume voorziet vergeleken met vorig jaar. De elektrische autofabrikant heeft de verkopen de laatste tijd weten op te krikken. Vorig jaar hadden die onder meer last van kritiek op topman Elon Musk vanwege zijn bezuinigingen voor de Amerikaanse president Donald Trump en het maken van een handgebaar dat op de nazigroet leek.
De Gigafactory in Grünheide is de enige productielocatie van Tesla in Europa. In de fabriek wordt momenteel zijn Model Y geproduceerd.
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