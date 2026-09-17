VS weigeren Palestijns leider Abbas opnieuw visum VN-vergadering

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum geweigerd om volgende week de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bij te wonen, zo meldde een ingewijde aan persbureau AFP.

In een aparte verklaring verweet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Palestijnse Autoriteit en andere organisaties "gebrekkige hervormingen". Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de VS Abbas een visum weigeren.

De 90-jarige president liet begin juli weten dat er dit jaar op 28 november Palestijnse verkiezingen zullen plaatsvinden. De vorige keer dat er parlementsverkiezingen waren in de Palestijnse gebieden, was in 2006.