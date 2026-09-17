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Gewonden en schade in Odesa en Kyiv na Russische aanval

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 3:03
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KYIV (ANP/RTR) - Russische luchtaanvallen hebben in de nacht van woensdag op donderdag gebouwen beschadigd in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Door brokstukken ontstond schade aan onder meer magazijnen en een plek nabij een benzinestation in Kyiv, dat tegenwoordig een frequent doelwit is van Russische aanvallen, meldde burgemeester Vitali Klytsjko op Telegram.
In Odesa raakten drie mensen, onder wie een kind, gewond doordat een woontoren van negentien verdiepingen werd geraakt, zo lieten de autoriteiten daar weten.
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