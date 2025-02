VS willen mineralendeal met Oekraïne zonder veiligheidsgaranties

WASHINGTON (ANP/DPA) - Een mogelijke overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Oekraïne over mineralen zal geen militaire veiligheidsgaranties bevatten. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent.

Eerder zondag had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nog gezegd dat een grondstoffendeal met de VS alleen mogelijk is als daar veiligheidsgaranties voor Oekraïne tegenover staan. In een interview met de zender Fox News veegde Bessent die optie van tafel. Volgens hem is een mineralendeal niet meer dan een "impliciete garantie van de VS om zwaar te investeren in de economische toekomst. Ik noem het een economische veiligheidsgarantie."

De Amerikaanse president Donald Trump wil toegang tot Oekraïense mineralen ter compensatie voor de vele miljarden dollars aan hulp die Oekraïne heeft gekregen onder de vorige regering. Tegen Fox News zei Bessent "goede hoop" te hebben op ondertekening van zo'n akkoord in de loop van volgende week.