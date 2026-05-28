Vulgraad gasopslagen blijft achter, staatsbedrijf EBN springt bij

DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijven slaan tot nu toe "nauwelijks" gas op voor de komende winter. Dat schrijft klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven (D66) aan de Tweede Kamer. Staatsbedrijf EBN is op verzoek van de minister begonnen met bijvullen, maar dat kan de prijzen voor consumenten en ondernemers opdrijven, waarschuwt zij.

Gasbedrijven zijn terughoudend omdat zij nu meer voor gas betalen dan zij er komende winter voor verwachten te krijgen. EBN heeft opdracht en budget gekregen om de opslagen te vullen als marktpartijen dat nalaten. Maar dat pakt volgens Van Veldhoven duurder uit dan in eerdere jaren. Die kosten worden uiteindelijk doorberekend aan Nederlandse gasgebruikers.

Het is de bedoeling dat bij de start van het stookseizoen op 1 november voor minimaal 115 terawattuur (TWh) gas in de Nederlandse opslagen zit. Dat komt neer op een kleine 80 procent van de totale capaciteit. Op dit moment is de vulgraad nog geen 15 procent, een jaar geleden was dat ruim 36 procent. EBN mag indien nodig tot 80 TWh opslaan.

Noodvoorraad

Het staatsbedrijf heeft daarnaast opdracht gekregen een tijdelijke noodvoorraad aan te leggen van ongeveer 5 TWh. Die mag alleen worden ingezet bij fysieke tekorten, niet om prijsstijgingen te dempen. De Tweede Kamer dringt al langer aan op zo'n extra buffer.

De vulgraad van de gasopslagen was aan het einde van het afgelopen stookseizoen historisch laag: net iets meer dan 5 procent. Dat komt doordat de marktprijzen in de winter relatief hoog waren. Een aantal koudere periodes en het uitbreken van de oorlog in Iran eind februari droegen er ook aan bij.

Daarnaast speelt mee dat GasTerra, het bedrijf dat belast was met het verhandelen van Gronings gas, dit jaar ophoudt te bestaan. GasTerra was de enige gebruiker van de gasopslagen in Norg en Grijpskerk en moest die op 1 april leeg opleveren.