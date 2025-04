VVD-Kamerlid Roelien Kamminga wordt burgemeester van Groningen

GRONINGEN (ANP) - Roelien Kamminga wordt de nieuwe burgemeester van Groningen. Daarmee vervangt zij waarnemend burgemeester Mirjam van 't Veld, die de functie sinds vorig jaar oktober vervulde en daarmee Koen Schuiling verving.

Kamminga, die in het Groningse Zuidbroek woont, is momenteel lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

Schuiling meldde vorig jaar september dat hij in oktober zou stoppen als burgemeester omdat hij niet langer genoeg energie voor de baan had. Diezelfde maand kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie hem een strafbeschikking had opgelegd vanwege "schennis van de eerbaarheid". Enige tijd was onduidelijk wat Schuiling precies had gedaan. Vorige maand kreeg hij een boete opgelegd van 250 euro voor het al rijdend masturberen. Schuiling gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Hij houdt vol dat hij buikpijn had tijdens het rijden en dat er daardoor een misverstand is ontstaan.