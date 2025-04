Leiders Frankrijk, Egypte en Jordanië bellen met Trump over Gaza

CAÏRO (ANP/RTR) - De leiders van Frankrijk, Egypte en Jordanië hebben maandag telefonisch gesproken met de Amerikaanse president Donald Trump. Daarin benadrukten de drie het belang van een staakt-het-vuren in Gaza en de vrijlating van de gegijzelden, meldt het kantoor van president Al-Sisi van Egypte.

Ook het Élysée maakt melding van het telefoongesprek, dat plaatsvond op het moment dat de Franse president Emmanuel Macron in Egypte is voor een meerdaags bezoek. Daar ontmoette hij behalve Al-Sisi ook de Jordaanse koning Abdullah II. Meer dan dat het gesprek over Gaza ging, maakt het Élysée niet bekend.

Trump spreekt op zijn beurt maandag in het Witte Huis met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.