VVD-leden steunen langstudeerboete, jongerenafdeling is tegen

DEN BOSCH (ANP) - Bij het partijcongres van de VVD heeft de meerderheid van de leden zich uitgesproken voor de langstudeerboete. Een motie van bestuursleden van de jongerenafdeling JOVD tegen deze afspraak in het hoofdlijnenakkoord kreeg onvoldoende steun. Uit de stemverhoudingen sprak wel enige verdeeldheid: ruim een derde bleek tegen de langstudeerboete.

De coalitiepartijen hebben afgesproken om studenten met meer dan een jaar uitloop op hun studie 3000 euro extra collegegeld te laten betalen. Afgelopen maandag protesteerden studenten in Den Haag tegen de langstudeerboete.

Andere leden maken zich zorgen over studenten die door overmacht of extracurriculaire activiteiten studievertraging oplopen. Wie bijvoorbeeld mantelzorg verleent of een bestuursjaar doet, moet wat hen betreft worden uitgezonderd van de langstudeerboete. Deze motie werd door een kleine meerderheid gesteund.

Onderwijsminister Eppo Bruins is de maatregel nog aan het uitwerken. Hij heeft begrip getoond voor de wens om sommige groepen te ontzien, maar ook gezegd dat niet te veel uitzonderingen mogelijk zijn.