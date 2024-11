Hockeyers Oranje gelijk tegen Duitsland, pakken wel bonuspunt

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben in de eerste wedstrijd in de Pro League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Duitsland. Het duel in het Wagener-stadion van Amstelveen was een herhaling van de finale op de Spelen van Parijs van afgelopen zomer. Toen won Nederland na shoot-outs en werden de Oranje-hockeyers voor het eerst sinds 2000 weer olympisch kampioen.

De shoot-outs om een extra punt in de Pro League werden gewonnen door Nederland.

Oranje kreeg al vroeg in de wedstrijd twee strafcorners, maar beide keren slaagde Jip Janssen er niet in de Duitse doelman Alexander Stadler te passeren. Naarmate het eerste kwart vorderde, kwamen de Duitsers vaker in de buurt van het doel van Maurits Visser. Twee keer redde hij knap, onder meer op een schot in de rebound van Moritz Ludwig.

In het tweede kwart zorgde Thierry Brinkman voor de voorsprong voor Oranje. Zijn voorzet verdween via een Duitse stick in het doel. Pas kort voor tijd bracht Raphael Hartkopf de Duitsers van dichtbij naast Nederland nadat Floris Wortelboer de bal niet onder controle had gekregen in de eigen cirkel.

Nieuwkomers Pepijn van der Heijden, Lucas Veen en Casper van der Veen ontbraken nog in de selectie van Delmée. Het is de bedoeling dat zij zondag tegen België debuteren.