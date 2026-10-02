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VVD-leider Yeşilgöz hekelt 'beeldvorming' rond het Belastingplan

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz klaagt over "ruis", "beeldvorming" en "commotie" over het Belastingplan. Om die reden was het volgens de VVD-leider "geen makkelijke week".
In de VVD-achterban is weliswaar "angst voor een linkse agenda", die volgens haar bestaat uit het verhogen van allerlei belastingen. "Dat lag niet eens voor. Dat is niet eens aan de orde."
Ondanks concessies aan zowel de linkse als rechtse oppositie is een meerderheid voor het Belastingplan nog steeds niet in zicht. Yeşilgöz: "Ik zie absoluut een meerderheid voor het Belastingplan. En ik zou het mooi vinden als die nog steeds zo breed mogelijk is."
'Terecht kritiek'
Yeşilgöz somde een paar stappen op die het kabinet wil zetten met het Belastingplan. "Er zit een oplossing voor box 3 in. Er zit lagere vliegbelasting in. Er zit verlaging van de accijns in."
Waar dat geld vandaan moet komen, is nog deels onbekend. "Partijen hadden wel echt terecht kritiek op een aantal punten. En daar gaan we ook serieus mee aan de slag."
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