Gemeente verlengt sluiting woning Overasselt niet

OVERASSELT (ANP) - De woning aan de Honingklaver in het Gelderse dorp Overasselt die vier weken gesloten is geweest op last van burgemeester Joerie Minses, wordt vrijdag weer geopend. De gemeente zegt dat er geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren gekomen zijn die een langere sluiting rechtvaardigen. Wel heeft de burgemeester besloten om twee maanden camerabewaking in te stellen rond de woning voor "het bevorderen van de rust en veiligheid in de omgeving".

Volgens diverse media woont familie van de voor drugsproductie veroordeelde crimineel Jan G. in het pand aan de Honingklaver. Zijn woning, net buiten het dorp, was op 1 september het doelwit van een groep gewapende mannen.

Minses informeerde de buurtbewoners donderdagavond tijdens een besloten bijeenkomst over zijn besluit.