VVD ook voorstander van socialemediaverbod voor kinderen

DEN HAAG (ANP) - Ook VVD is voorstander van een socialemediaverbod voor kinderen, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. De coalitiepartij nam vorige maand nog geen standpunt in toen D66 pleitte voor een leeftijdsgrens van 15 jaar, maar pleit nu voor een grens van 13 jaar.

Daarmee kan een verbod op sociale media nog steeds niet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, hoewel die dichter in de buurt is gekomen.

De grootste regeringspartij PVV is tegen omdat een verbod niet te handhaven zou zijn. GroenLinks-PvdA stelt eveneens vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en is mede daarom ook tegen. De grootste oppositiefractie pleit wel voor een classificatiesysteem voor sociale media, dat te vergelijken is met de leeftijdsadviezen voor films en games.