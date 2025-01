Italiaanse premier bevestigt dat ze naar inauguratie Trump gaat

ROME (ANP/AFP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni woont maandag de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump in Washington bij. Meloni staat politiek gezien dichter bij de Amerikaanse leider dan de meeste Europese regeringsleiders. Ze zei eerder al dat ze was uitgenodigd, maar wist nog niet of ze kon komen.

Trump wordt maandag ingezworen als de 47e president van de Verenigde Staten. Hij bekleedde de post eerder van 2017 tot 2021. Trump heeft buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders uitgenodigd voor de plechtigheid. Dat is niet gebruikelijk in de VS. Een andere Europese geestverwant, de Hongaarse premier Viktor Orbán, is uitgenodigd maar komt niet. De Argentijnse president Javier Milei heeft laten weten dat hij wel gaat.