Tientallen gevallen van chronische Q-koorts ontdekt bij onderzoek

DEN BOSCH (ANP) - Bij een regionaal bevolkingsonderzoek zijn 55 mensen gevonden die nog steeds last hebben van de besmetting met Q-koorts die ze ongeveer 15 jaar geleden hebben opgelopen bij een grote uitbraak. Ze kampen met chronische klachten, soms zonder dat ze het zelf doorhebben. De organisatie Q-support, die zich voor hen inzet, wil dat onderzoek en opsporing worden uitgebreid en verbeterd, want "het opsporen van chronische Q-koorts kan ernstige klachten en mogelijk overlijden voorkomen."

Nederland had tussen 2007 en 2010 de grootste epidemie van Q-koorts ter wereld. Tienduizenden mensen raakten besmet, vooral rond geitenhouderijen. Ze kregen bijvoorbeeld griepachtige klachten, hoofdpijn, hoge koorts of een longontsteking. Op de lange termijn kan Q-koorts ook leiden tot ontstekingen aan bloedvaten of hartkleppen. Dat gaat sluipend, en daardoor wordt het vaak pas laat ontdekt.

Volgens Q-support is bij ongeveer zeshonderd mensen nu vastgesteld dat ze chronische Q-koorts hebben, maar zijn er mogelijk 400 tot 1600 mensen die zonder diagnose hiermee rondlopen.