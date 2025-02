VVD staat alleen in coalitie in debat over verbod 'homogenezing'

DEN HAAG (ANP) - De VVD heeft in een debat het plan om 'homogenezing' te verbieden als enige coalitiepartij verdedigd. PVV, NSC en BBB zien geen heil in het initiatiefwetsvoorstel hierover van de VVD en oppositiepartijen D66, GroenLinks-PvdA, SP en de Partij voor de Dieren. Daarmee lijkt het plan het niet te halen. VVD'er Ingrid Michon stelde hierover kritische vragen aan Jesse Six Dijkstra van coalitiepartner NSC.

Het NSC-Kamerlid benadrukt dat hij tegen conversietherapie is. Maar hij denkt dat een verbod niet de juiste manier is om dat te regelen. Liever regelt hij dat door psychisch geweld strafbaar te stellen, waar ook een plan over in de maak is. Six Dijkstra vindt dat het wetsvoorstel voor een verbod 'homogenezing' niet gericht genoeg aanpakt. De parlementariër vreest dat ook andere handelingen die geen conversietherapie zijn onder de definitie van de wet kunnen vallen, en dus onterecht verboden worden.

Daarmee is Michon het niet eens. Pas als aan zeven criteria wordt voldaan, is volgens het wetsvoorstel sprake van strafbare conversiehandelingen, brengt de VVD'er in. "Wat is daar ongericht aan?" Ze benoemt bovendien dat het wetsvoorstel dat psychisch geweld strafbaar moet maken nog in een pril stadium is.

Marieke Wijen-Nass (BBB) wijst net als Kamerleden van andere coalitiepartijen op kritische adviezen van onder andere de Raad van State. Daarna is er "zo goed als niks" veranderd aan het voorstel. Ze is eveneens tegen conversietherapie, maar vindt dit voorstel niet "de juiste weg" en noemt het "onuitvoerbare symboolwetgeving".