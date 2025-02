Emoties lopen hoog op bij debat over 'homogenezing'

DEN HAAG (ANP) - Bij het debat over homogenezing zijn de emoties hoog opgelopen. Joost Sneller (D66) sprak Derk Boswijk (CDA) boos toe. Hij vindt het niet kunnen dat CDA plots tegen het wetsvoorstel is gekeerd over de zogeheten conversietherapieën, terwijl de partij voor de verkiezingen het Regenboog Stembusakkoord heeft ondertekend. Daarin staat onder andere dat ondertekenaars zich juist hard zullen maken voor een verbod op homogenezing.

Het CDA pakt conversietherapieën bij nader inzien liever op een andere manier aan, door psychisch geweld strafbaar te stellen. De partij zegt nog steeds tegen homogenezing te zijn, maar vindt de initiatiefwet hierover van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, SP en de Partij voor de Dieren onduidelijk, juridisch problematisch en moeilijk handhaafbaar.

"Even voorbij de inhoud, over fatsoenlijke politiek", begint Sneller zijn vraag aan Boswijk. Hij wijst hem tijdens het debat op de handtekening van CDA onder het regenboogakkoord en vraagt hem wat in de tussentijd is gebeurd. "Fatsoenlijk is dat we hier wetgeving maken die deugt. Wat niet fatsoenlijk is, is mensen op social media de maat nemen op een ontzettend gevoelig thema", reageerde Boswijk met stemverheffing. Boswijk wees Sneller onder andere op een advies van de Raad van State en een wetenschapstoets, die "buitengewoon kritisch" zijn.

"Wat een vuig, vuig antwoord van de heer Boswijk, wat een absolute onzin", repliceerde Sneller daarop duidelijk geëmotioneerd. Hij zegt dat het advies van de Raad van State al bekend was voordat het CDA tekende voor het stembusakkoord. "En wat doet de heer Boswijk na de verkiezingen? Zonder dat er een letter veranderd is aan die wet: hij trekt die handtekening terug en hij staat er niet eens voor! En dan gaat hij mij beschuldigen van het niet zorgvuldig behandelen van wetgeving!"