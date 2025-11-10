Amerikaanse tennisser Fritz wint van Musetti op ATP Finals

TURIJN (ANP) - Taylor Fritz heeft zijn eerste wedstrijd op de ATP Finals in Turijn gewonnen. De 28-jarige Amerikaan versloeg de Italiaan Lorenzo Musetti in twee sets: 6-3 6-4.

Fritz is de nummer 6 van de wereldranglijst, Musetti de nummer 9. De Italiaan kon meedoen aan het eindejaarstoernooi van de beste acht tennissers van het seizoen door de afmelding van Novak Djokovic.

Fritz en Musetti zitten in de Jimmy Connors-groep met de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Australiër Alex de Minaur. De Amerikaan verloor vorig jaar de finale van de ATP Finals van de Italiaan Jannik Sinner.