Waakhond waarschuwt Kamer voor samenwerking AIVD, MIVD en bedrijven

DEN HAAG (ANP) - Samenwerking tussen AIVD en MIVD en het bedrijfsleven brengt "aanzienlijke risico's", met zich mee. Dat schrijft de CTIVD, de commissie die de veiligheidsdiensten controleert, in een brief aan de Tweede Kamer. De samenwerking zoals die op dit moment verloopt, is volgens de waakhond illegaal, maar het kabinet is het daar niet mee eens.

Het gaat om uitwisseling van gegevens met "het bedrijfsleven in het cyberdomein", schrijven de ministers Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) en Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) in een Kamerbrief. De CTIVD ziet in de wet niet genoeg ruimte voor zulke samenwerking, en bestempelt die daarom als "onrechtmatig".

Bovendien brengt deze uitwisseling van gegevens volgens de CTIVD risico's met zich mee. "Zo dienen deze partijen andere belangen dan nationale veiligheid en ontbreekt toezicht op wat deze private partijen met de verkregen gegevens doen." De commissie raadt aan dat het kabinet de samenwerking beter in regels vastlegt.