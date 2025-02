Motorrijden steeds populairder, recordverkoop in 2024

BUNNIK (ANP) - Motorrijden wordt steeds populairder in Nederland. Vorig jaar werd een recordaantal van bijna 20.000 nieuwe motoren verkocht, 13,4 procent meer dan het jaar daarvoor. Daarmee telt Nederland nu bijna 829.500 motorfietsen, maakten BOVAG en RAI Vereniging maandag bekend.

Volgens de brancheorganisaties hebben inmiddels ruim 1,5 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs. Dit is een stijging van bijna 10 procent vergeleken met tien jaar geleden. Ongeveer 85 procent van de motorrijders gebruikt de tweewieler voor recreatieve ritten en toertochten. Daarbij geeft ruim een kwart aan de motor voor woon-werkverkeer te gebruiken. Bijna een op de tien geeft aan het hele jaar door, ongeacht het weer, de motor te gebruiken.

De brancheorganisaties maakten de cijfers bekend in aanloop naar de MOTORbeurs, van donderdag tot en met zondag in de Jaarbeurs in Utrecht. De 38e editie van de beurs trok vorig jaar bijna 88.000 bezoekers. In het jaar daarvoor bezochten ruim 99.000 motorliefhebbers het evenement.