Heinen blijft erbij: investeren in defensie is aan EU-landen zelf

BRUSSEL (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) blijft erbij dat EU-lidstaten zelf ruimte op hun begroting moeten vinden om meer te investeren in defensie. Dat heeft hij gezegd bij aankomst in Brussel voor overleg met zijn ambtgenoten uit andere eurolanden.

Nu de Verenigde Staten onder president Donald Trump de handen dreigen af te trekken van de verdediging van Europa, klinkt sterker dan ooit de roep om als EU gezamenlijk geld te lenen voor investeringen in de defensie-industrie. Nederland was daar altijd fel op tegen, en wat Heinen betreft blijft dat ook zo.

"Deze opgave loopt echt via de nationale begrotingen", zegt Heinen. "Landen zullen daar zelf moeilijke keuzes moeten maken." Daarbij zullen zij ook naar de gevolgen moeten kijken op de langere termijn. "Dit gaat echt over hoe wij de komende decennia in Europa onze veiligheid garanderen."