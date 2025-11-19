Waakhond ziet grote risico's als overheid openbare data verzamelt

DEN HAAG (ANP) - Het is riskant wanneer de overheid openbare informatie over burgers gaat verzamelen om te controleren of ze zich aan de regels houden. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder wil daarom dat er strenge regels komen voor zulk onderzoek. Die moeten zorgen voor "het juiste evenwicht" tussen de belangen van de overheid en de rechten van burgers.

Het ministerie van Justitie wil met speciale software openbare bronnen als sociale media, advertentiesites en webfora afstruinen op zoek naar informatie. Dat heet open source intelligence (OSINT). Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen kan dit heel ingrijpend zijn, ook als de informatie openbaar is. "De vraag is wanneer en onder welke voorwaarden zoiets gerechtvaardigd is. Daarop ontbreekt nu nog het antwoord, omdat er nog geen wettelijk kader voor is", aldus Wolfsen.

De toezichthouder zegt dat het verzamelen van informatie zonder duidelijke regels kan gaan lijken op "een surveillancemaatschappij waarin burgers voortdurend in de gaten gehouden kunnen worden".