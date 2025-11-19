ECONOMIE
Beurs Amsterdam sluit hoger in aanloop naar cijfers Nvidia

Economie
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 17:49
anp191125143 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met winst gesloten. Beleggers wereldwijd zijn in afwachting van de kwartaalresultaten van chipontwikkelaar Nvidia, die worden gezien als barometer voor de groei van de AI-sector. Eerder maakten zorgen over mogelijk te hoge waarderingen voor techbedrijven en forse investeringen in datacenters beleggers nerveus.
Op het Damrak leek het vertrouwen in de techsector wat te herstellen. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi zaten bij de winnaars van de AEX met plussen tot 2,5 procent. De hoofdindex zelf won 0,3 procent tot 933,34 punten.
De MidKap steeg 0,5 procent tot 862,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden verliezen tot 0,5 procent.
Binnen de AEX was Universal Music Group (UMG) de sterkste stijger met een winst van ruim 6 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat de Europese Commissie waarschijnlijk niet akkoord gaat met de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown door UMG. Met die deal is 775 miljoen dollar gemoeid.
