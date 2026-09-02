ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wadephul voelt brede steun Europa na beschuldiging Rusland

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 10:03
anp020926107 1
WICKLOW (ANP) - Duitsland voelt brede steun van zijn Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig, zegt buitenlandminister Johann Wadephul. "Ik ervaar heel veel eendracht en steun", aldus Wadephul voor overleg met zijn ambtgenoten van de andere EU-landen in Ierland.
De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïense vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Daarop betuigden de NAVO, EU-kopstukken, Nederland en andere Europese landen hun steun. "Tal van landen hebben de Russische ambassadeur ontboden", memoreerde Wadephul.
Als antwoord op het Russische geweld "moeten we Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter", zei de Duitse minister. Hij wees erop dat "sommige landen nog reserves hebben" van luchtafweerraketten waar Oekraïne om zit te springen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

label-g-huis-illustratie

Zoveel meer betaal je dit stookseizoen in een label-G-woning dan in label A

salmonella-header-3x2

Nederland krijgt salmonella niet meer uit de stal — en dat betaalt de consument

Loading