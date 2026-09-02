Leden Revolutionaire Garde en militie gedood bij aanvallen VS

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran van dinsdag zijn vier leden van de Revolutionaire Garde en drie paramilitairen van de Basij-militie gedood, berichtten Iraanse staatsmedia. Eerder werden al elf andere doden gemeld, onder wie vier gasten van een huwelijksfeest dat werd getroffen.

De doden van de Revolutionaire Garde vielen in de westelijke provincie Kermanshah en behoorden tot de luchtmacht. Bij een aanval op het eiland Lavan, in de Perzische Golf, kwamen drie leden van de Basij-militie om. Dat is een paramilitaire organisatie van vrijwilligers, die onder meer een belangrijke rol speelde bij het neerslaan van de grootschalige protesten van begin dit jaar.

Iran veroordeelde de Amerikaanse aanvallen en sloeg terug door raketten af te vuren op Amerikaanse bases in Jordanië en Irak. De Amerikaanse president Donald Trump had dinsdag gedreigd dat hij eventuele Iraanse vergeldingsaanvallen zou beantwoorden met nog zwaardere bombardementen.